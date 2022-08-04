Константинова о приостановке карьеры: «Переломным моментом стало решение об отстранении россиян от международных стартов»

Бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова рассказала о причинах, по которым решила приостановить спортивную карьеру.

«Мы поговорили с тренером Викторией Евгеньевной (Буцаевой) и пришли к выводу, что нужно взять паузу. Ведь практически весь прошлый сезон пропустила. Очень тяжело восстанавливалась после коронавируса, потом преследовали травмы, обострялись старые болячки.

Просто не видела мотивации продолжать карьеру и решила ее приостановить. Сейчас нужно заняться своим здоровьем, учебой, просто перезагрузиться. Когда любимое дело перестает быть любимым, нужно что-то поменять.

После Нового года начинала набирать форму, но в очередной раз заболела. Ни о каком полноценном тренировочном процессе говорить не приходилось. Да и сама себе на льду не нравилась. Не хотелось ничего усугублять.

Некоторые двери открываются вовнутрь, и нужно сделать шаг назад, чтобы их открыть. Решила пойти именно таким путем. Переломным моментом стало решение об отстранении российских фигуристов от международных стартов», – сказала Константинова.

Станислава Константинова: «Со спортом пока… Я просто не тяну. Я просто решила отдохнуть»