Ирина Роднина: «Судя по тому, как складывается ситуация, по поводу допуска к ЧМ у меня не самые лучшие впечатления»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Ирина Роднина ISU Матч ТВ Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась на тему того, что Россия потеряла максимальное количество квот на чемпионат мира. 

— Как вы относитесь к решению ISU оставить нашей сборной одну квоту на чемпионат мира?

— Для начала нам надо попасть на чемпионат мира, а он будет только в марте следующего года. По поводу шансов вернуть квоты через судебные разбирательства? Скажу так: попытка есть.

— Если нас допустят, справятся ли лидеры нашей сборной с задачей вернуть максимальное количество квот?

— Задача справятся или не справятся труднорешаемая. Во‑первых, сначала стоит вопрос допустят или не допустят, потом уже все остальное.

К сожалению, судя по тому, как складывается ситуация, по поводу допуска у меня не самые лучшие впечатления, – сказала Роднина. 

Россия потеряла полные квоты на чемпионат мира по фигурному катанию, квоты на Евро сохранились

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