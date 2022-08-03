Ирина Роднина: «Судя по тому, как складывается ситуация, по поводу допуска к ЧМ у меня не самые лучшие впечатления»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась на тему того, что Россия потеряла максимальное количество квот на чемпионат мира.

— Как вы относитесь к решению ISU оставить нашей сборной одну квоту на чемпионат мира?

— Для начала нам надо попасть на чемпионат мира, а он будет только в марте следующего года. По поводу шансов вернуть квоты через судебные разбирательства? Скажу так: попытка есть.

— Если нас допустят, справятся ли лидеры нашей сборной с задачей вернуть максимальное количество квот?

— Задача справятся или не справятся труднорешаемая. Во‑первых, сначала стоит вопрос допустят или не допустят, потом уже все остальное.

К сожалению, судя по тому, как складывается ситуация, по поводу допуска у меня не самые лучшие впечатления, – сказала Роднина.

Россия потеряла полные квоты на чемпионат мира по фигурному катанию, квоты на Евро сохранились