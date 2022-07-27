Нина Мозер стала гендиректором Федерации фигурного катания Москвы

Тренер Нина Мозер назначена на должность генерального директора фигурного катания Москвы (ФФКМ).

Она сменила на этом посту Михаила Гончарова.

«Сегодня состоялось заседание Президиума ФФКМ. На заседании Нина Михайловна Мозер была назначена на должность генерального директора Федерации фигурного катания Москвы.

Желаем успехов на новой должности, плодотворной и интересной профессиональной деятельности и достижения всех намеченных целей!» – говорится в сообщении ФФКМ.

В качестве тренера Мозер работала с Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым, Ксенией Столбовой и Федором Климовым, Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым и другими фигуристами.