Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала об эмоциональном состоянии .

– С кем дружишь из фигурного катания?

– С Камилкой Валиевой.

– Как она?

– Она нормально. Девчонки держатся. Расстроенные, конечно.

– В больших соревнованиях столько политики.

– Не будем влезать в это. Самое главное, что ребеночек в порядке.

– Она быстро оправилась после того пиар-потока, который на нее упал?

– Знаешь, я как человек, которого задело, что после Олимпиады близкие мне люди рассказывали в интервью про мое состояние после Игр… Я доверялась людям, а они потом в интервью говорили: вы себе не представляете, Женя так плакала, Женя так переживала, ей было так плохо. Хотя я сама об этом не говорила. Поэтому я не буду говорить про состояние Камилы. Но я честно старалась сделать все, чтобы ей было легче.

Меня тогда очень сильно задело, что про мои чувства, которые я не раскрывала – я не хотела об этом говорить, рассказывали другие люди, – сказала Медведева.

Камила Валиева расплакалась во время ответа на вопрос об Олимпиаде: «Не смогла понять, что очень много людей меня поддерживает. Я подумала, что я одна»

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