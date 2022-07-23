Канадская федерация фигурного катания не стала объяснять отзыв запроса о переходе Забияко

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В Федерации фигурного катания Канады отказались называть причину отзыва запроса о переходе российской фигуристки Натальи Забияко.

В августе должно было состояться первое выступление Забияко в паре с Закари Дэйлманом на турнире в Канаде, но в июле канадская федерация отозвала запрос о переходе россиянки.  

«Нередко спортсмены просят разрешения выступать за разные страны.

Учитывая конфиденциальный характер любого запроса о переходе, который мы, возможно, получили, мы не можем делиться какой-либо дополнительной информацией», — заявили в организации. 

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду

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