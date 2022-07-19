Сергей Воронов: «Любой из нас может сказать с гордостью, что катался в эпоху Ханю»

Двукратный призер чемпионатов Европы Сергей Воронов высказался о решении двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить спортивную карьеру.

– Своевременно Ханю объявил о завершении спортивной карьеры или он мог еще кататься?

– Ну, мне кажется, этот вопрос неуместен, потому что это человек-легенда. Это легендарный фигурист, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. Он сделал то, что уже очень давно никто в мужском одиночном фигурном катании не делал. Он настолько фанат своего дела.

Любой из нас может сказать с гордостью, что он катался в эпоху Ханю.

– Сегодня мы уже видим фигуристов, которые опережают Ханю.

– Это закон жизни: кто-то уходит, кто-то приходит. Кто придет на место Ханю? Это любопытно увидеть. Сейчас уже и , и – за этими ребятами будущее. И кто займет нишу Юдзуру, конечно же, крайне интересно.

А Юдзуру – это имя, которое останется в веках, не меньше, – сказал Воронов.

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Юдзуру Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет