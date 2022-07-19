Дмитрий Соловьев: «Для многих решение Ханю будет травмой, потому что с его приходом в мир фигурного катания очень многое изменилось»

Теги Дмитрий Соловьев сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Матч ТВ Фигурное катание

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев прокомментировал решение двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить спортивную карьеру. 

«Уходит целая эпоха. Для многих решение Ханю будет некой травмой, потому что с приходом японца в мир фигурного катания очень многое изменилось, он тянул за собой технически сложный запал.

Для меня это фигурист, на которого многие равнялись, считали идолом. Выступления Ханю останутся в памяти многих людей, надеюсь, он будет радовать нас еще много лет в профессионалах, будет ездить с шоу.

Но его будет не хватать на любительской арене», — сказал Соловьев.

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Юдзуру Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные