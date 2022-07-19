Анна Погорилая: «Жаль, что Ханю завершает карьеру, но лучше это будет сейчас, чем на спаде возможностей»

Бронзовый призер ЧМ Анна Погорилая высказалась о решении двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить спортивную карьеру.

«Я считаю, что все равно надо уметь заканчивать карьеру, и он завершает ее на неплохом результате. Зимой, получается, у него была уже третья Олимпиада.

Конечно, и травмы сказываются, и думаю, он сам рационально оценивает свои возможности. Следующий сезон, конечно, непонятный, поскольку российская сборная не будет принимать участия в соревнованиях. Тем не менее японские и американские спортсмены будут — они достаточно сильны. Поэтому конкуренция все равно будет очень высокая.

Так что, повторюсь, думаю, он рационально оценивает свои возможности. Тем не менее, надеюсь, он все равно будет кататься на шоу. Конечно, жаль, что он завершает спортивную карьеру, но лучше это будет сейчас, чем на спаде его возможностей.

Все равно он красиво завершает. Надо отметить, что он очень осознанно подходит к своему состоянию. Сейчас уже достаточно много японских спортсменов, которые опережают его», — сказала Погорилая-Невская.

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Юдзуру Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет