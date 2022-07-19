Татьяна Навка: «Будем радоваться карьере Ханю в шоу. Надеюсь, будет возможность, когда Юдзуру сможет порадовать и российских зрителей»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

– величайший фигурист планеты. Такие как он – это большая редкость.

Ханю не мог прыгать вечно. Это огромная нагрузка для организма. Каждый человек чувствует, когда вовремя уйти.

Будем радоваться его карьере среди других профессионалов в шоу. Надеюсь, что у нас будет возможность, когда Юдзуру сможет порадовать и наших российских зрителей», – сказала Навка.

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет