Татьяна Навка: «Будем радоваться карьере Ханю в шоу. Надеюсь, будет возможность, когда Юдзуру сможет порадовать и российских зрителей»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.
«Юдзуру Ханю – величайший фигурист планеты. Такие как он – это большая редкость.
Ханю не мог прыгать вечно. Это огромная нагрузка для организма. Каждый человек чувствует, когда вовремя уйти.
Будем радоваться его карьере среди других профессионалов в шоу. Надеюсь, что у нас будет возможность, когда Юдзуру сможет порадовать и наших российских зрителей», – сказала Навка.
«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет