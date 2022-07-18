«Одна из великих черт Трусовой – ее смелость и честолюбие. Но нельзя предсказать, когда это окупится, а когда приведет к проигрышу». Тренер Шебеко о серебре на Олимпиаде

Вадим Шебеко, тренер американской фигуристки Миа Калин, поделился мнением о выступлении россиянки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

– В чем ключевая ошибка Саши, которая не позволила ей стать олимпийской чемпионкой?

– Это спорный вопрос. Любой может тренировать «со стороны» и иметь мнение, что Трусовой стоило или не стоило пробовать тройной аксель в короткой.

Но такого рода суждения – просто догадки, a верный ответ есть только у самой фигуристки и у ее тренеров. Кроме того, на одну ошибку здесь или там меньше в произвольной программе, она бы победила.

Конечно, как говорится, риск – дело благородное, и одна из великих и достойных черт Трусовой – ее смелость и честолюбие. Но нельзя предсказать, когда это точно окупится, а когда приведет к проигрышу, – сказал Шебеко.

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать