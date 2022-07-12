Плющенко провел тренировку с клубом футбольной Медиалиги: «Скорее всего, подпишемся. В медийном футболе – переговоры только на поле»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко провел тренировку с клубом Broke Boys, который выступает в футбольной Медиалиге.

Ранее сообщалось, что бывший фигурист может стать игроком команды.

«Скорее всего, подпишемся», – сказал Плющенко во время тренировки.

«В медийном футболе – переговоры только на поле. Если Broke Boys победят, то шансы на подписание велики. Ждите информацию!» – написал он в соцсети.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ

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