Алексей Железняков: «Трусову в детстве серьезно прокачали на ее атлетические данные. Это помогает в квадах, но она теряет в компонентах»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о том, как занятия по общей физической подготовке могут повлиять на фигуристов.

«Раньше было ОФП, легкоатлетические тренировки, деток перекачивали очень сильно, они «деревяшечками» становились. Представьте: культуриста заставить потанцевать. Это смешно выглядит.

Соответственно, когда ты усиленно занимаешься физподготовкой, у тебя все закрепощается и ты становишься «буратинкой».

Фигуристы не исключение, у них то же самое происходит. Если, помимо этих прокачек, ты не занимаешься пластикой, то это потом печально на льду выглядит.

Фигуристка должна быть звонкая и тонкая. У нее должна быть резкость в мышцах, скрутка хорошая. Но никак не закрепощенность, а прокачка как раз дает закрепощение.

Сильные атлетические перекачки на ОФП, которыми грешат многие тренеры, очень пагубно влияют на резкость скрутки: большие мышцы становятся, ребенка превращают в штангиста – нет ни легкости, ни изящности.

Должна быть своя специфика – специальная физическая подготовка (СФП). Да, используются какие-то легкоатлетические прокачки, но если тренер с этим перебарщивает, то дети становятся качками на льду.

Больше я радею за СФП, которая тоже развивает силу, резкость, но не уничтожает при этом изящность, балетность, хореографичность в фигуристе.

Сашеньку (Трусову) в детстве серьезно прокачали на ее природные атлетические данные. Она умница, она старается, ходит куда-то к другим педагогам, что я тоже приветствую, необязательно упираться только на меня. Она сейчас старается это все преодолеть.

Атлетичность ей очень классно помогает в квадах, но при этом она теряет немножко в компонентах. Если бы она прыгала квады и была хореографичная, как Валиева, то все, это непобедимый человек.

Вот почему я и говорю, что детей с малолетства нельзя перекачивать, потому что потом они начинают еще больше обрастать «мяском» и все это потом очень сложно превратить в изящную балеринку на льду.

Тут есть грань, которую нельзя переходить. Тренер должен быть грамотен и видеть индивидуальность спортсмена», – сказал Железняков.

Трусова мечтает о пятерном прыжке, но реально ли это? И можно ли выиграть за счет такой сложности?