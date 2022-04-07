Железняков – Трусовой: «Отлично, что ты пошла и смело попробовала что-то новенькое. Одно жаль, если я вам такое в танц-зале буду давать, меня не поймут и уволят»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Александра Трусова Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков поддержал фигуристку Александру Трусову, попробовавшую себя в танцевальном направлении frame up strip. 

«Сашенька, не слушай никого! Видео – бомба, ничего пошлого, ничего вульгарного, мне понравилось точно.

И отлично, что ты пошла и смело попробовала что-то новенькое. 

Я знаю, как хореограф, что такое для девушки почувствовать эту женскую, кошачью суть, это новое ощущение себя. Ты молодец!

Одно жаль, если я вам такое в танц-зале буду давать, меня не поймут и уволят», – написал Железняков в инстаграме (деятельность запрещена в РФ). 

Александра Трусова показала танец в стиле frame up strip

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