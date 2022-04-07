Железняков – Трусовой: «Отлично, что ты пошла и смело попробовала что-то новенькое. Одно жаль, если я вам такое в танц-зале буду давать, меня не поймут и уволят»

Хореограф Алексей Железняков поддержал фигуристку Александру Трусову, попробовавшую себя в танцевальном направлении frame up strip.
«Сашенька, не слушай никого! Видео – бомба, ничего пошлого, ничего вульгарного, мне понравилось точно.
И отлично, что ты пошла и смело попробовала что-то новенькое.
Я знаю, как хореограф, что такое для девушки почувствовать эту женскую, кошачью суть, это новое ощущение себя. Ты молодец!
Одно жаль, если я вам такое в танц-зале буду давать, меня не поймут и уволят», – написал Железняков в инстаграме (деятельность запрещена в РФ).