Оксана Грищук: «Одна злая женщина решила испортить нам подготовку к Олимпиаде-1998: курила, выдувала дым мне в лицо и обзывала матерными словами»

Бывшая российская фигуристка Оксана Грищук, выступавшая в танцевальном дуэте с , рассказала о подготовке к Олимпиаде-1998 в Нагано, где пара взяла второе золото Игр.

– Самый сложный сезон в вашей карьере?

– 1997/98, перед Олимпиадой в Нагано. У Жени были огромные проблемы с коленями. Он мог спокойно скользить вперед или назад, вдруг резкая боль, как он говорил – «прострел» – и он как подкошенный падал на лед. Так было чуть ли не каждый второй день. Выглядело очень страшно. Я дико боялась, что мы даже не доедем до Олимпиады, не говоря о том, чтобы ее выиграть.

Была и еще неприятная история. Одна очень злая женщина – не хочу называть ее имя – решила испортить нам подготовку к Олимпиаде. Она приехала туда, где мы готовились – маленький городок Мальборо, минут 40 езды от Бостона. Сделала вид, будто приехала помогать другому тренеру, который работал на нашем катке. А сама каждое утро приходила, вставала у входной двери на каток, курила, выдувала дым мне в лицо и обзывала матерными словами.

– Это была какая-то ваша знакомая? Почему она вас обзывала?

– Она тоже бывшая фигуристка, которая от зависти ко мне и моим успехам не находила себе места в жизни. Она распространяла обо мне ложную информацию, мне звонили журналисты и спрашивали о всяких небылицах, якобы я не тренируюсь и не готовлюсь к Олимпиаде. Это была откровенная ложь. И я почти не спала, жила в постоянном стрессе: сложнейший подготовительный процесс, Женины колени, эта злая женщина...

Буквально через месяц после появления обручального кольца на моей руке, во время нашей совместной работы в туре «Чемпионы на льду», Женя стал втайне от меня подкатываться с новой партнершей. Той самой злой женщиной, которая пыталась сорвать нам подготовку к Олимпиаде и разбить нашу пару (после распада пары с Грищук партнершей Платова стала – Sports.ru), – сказала Грищук.

«Платов всегда был в меня влюблен. Это сковывало и закрывало». Интервью суперфигуристки Оксаны Грищук, которая 30 лет живет в США