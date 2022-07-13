Оксана Грищук: «Платов всю жизнь был в меня влюблен. А я всегда хотела, чтобы партнер был мне как друг или старший брат»

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук рассказала о взаимоотношениях с партнером .

– Какие у вас сейчас отношения с Евгением Платовым?

– Несмотря ни на что, я простила не только Женю, но и многих других, кто меня предавал. Благодарна судьбе, что Женя спустя какое-то время понял свои ошибки и протянул мне руку дружбы. И теперь уже много лет никогда не пропускает ни одного моего дня рождения, а я – его.

– Хотя 20 лет назад все было иначе – искры летели.

– Мы расстались непросто, но причиной был вовсе не мой сложный характер. А бывают вообще олимпийские чемпионы с покладистым, спокойным характером? Мне кажется, нет.

Дело в том, что Женя всю жизнь был в меня влюблен. Он был галантным, благородным, идеально классическим партнером. Но мы были совершенно разные: и по темпераменту, и по физическому складу. Поэтому романтических чувств к нему у меня никогда не было. Я всегда хотела, чтобы партнер был мне как друг или старший брат. Но Женя хотел чего-то большего. Меня это только сковывало и закрывало. Поэтому у нас не сложились те дружеские отношения, о которых я мечтала.

– Как выглядело ваше расставание с Женей?

– В какой-то момент я обручилась с американцем и пришла на тренировку с кольцом. А там – огромный 7-каратный бриллиант. Мой молодой человек специально закрыл магазин на Родео Драйв в Беверли Хиллс – это одна из самых дорогих улиц мира, там сделал предложение и подарил кольцо за 160 тысяч долларов. Женя, когда увидел это кольцо, был в шоке.

– Жизнь с этим американцем в итоге сложилась?

– Мы прожили 19 лет, вместе воспитывали Скайлер, хотя он ей не родной отец. Этот человек и сейчас играет важную роль в моей жизни, – сказала Грищук.

«Платов всегда был в меня влюблен. Это сковывало и закрывало». Интервью суперфигуристки Оксаны Грищук, которая 30 лет живет в США