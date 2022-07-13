Грищук о тренировках с Тутберидзе в юности: «Осталось в памяти, что у Этери очень добрая семья. Ее мама и брат тепло ко мне относились, приглашали в гости»

Теги сборная России танцы на льду Оксана Грищук Этери Тутберидзе Фигурное катание

Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук рассказал о тренировках в юности на одном льду с Этери Тутберидзе.

«Мы вместе тренировались у Линичук, но это было о-о-очень давно. Нам было лет по 15-16.

Осталось в памяти, что у Этери очень добрая семья. Ее мама и брат Петр тепло ко мне относились, приглашали в гости, мы вместе ели.

Это было недолго, потом судьба нас развела, но я с теплотой их вспоминаю», – сказала Грищук.

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