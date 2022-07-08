Тарасова о словах Поповой: «То, что отсутствие наших фигуристов пойдет на пользу фигурному катанию – бред сумасшедшего»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова экс-фигуристки о том, что мировое фигурное катание ничего не потеряет из-за отсутствия российских спортсменов.

«Если у спортсменов будет возможность выигрывать без русских, они не расстроятся. Это даже стимул для развития мирового фигурного катания», – заявила Попова.

«То, что иностранцы не расстроятся отсутствию наших фигуристов на международной арене – это правда. Потому что им теперь психологически проще будет выступать, ведь с нашими спортсменами соревноваться очень сложно.

Но то, что отсутствие наших фигуристов пойдет на пользу фигурному катанию – это бред сумасшедшего», – сказала Тарасова.