Трехкратная чемпионка мира Мао Асада организует в Японии серию ледовых шоу

Трехкратная чемпионка мира по фигурному катанию организует в Японии серию ледовых шоу.

Шоу под названием Beyond (пер. – «за пределами») пройдет в городах Японии с сентября-2022 по март-2023. Запланировано около 70 выступлений.

«Я назвала шоу именно так с мыслью, что смогу преодолеть свое прошлое, приложив большие усилия», – сказала Асада, отметив, что в шоу ее новые программы соединятся с классической музыкой и оперой.

Асада – серебряный призер Ванкувера-2010, на ее счету 5 медалей чемпионатов мира (3-1-1). Весной 2017-го она объявила о завершении карьеры. Она уже была продюсером собственного тура Thanks Tour, который прошел с мая-2018 по апрель-2021.