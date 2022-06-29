Трусова о стрип-пластике: «Давно хотелось попробовать это направление, просто не было времени. Тренер сказала, что получилось неплохо»

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о стрип-пластике.

В апреле Трусова публиковала видео с танцем в соответствующем стиле.

«Мне очень давно хотелось попробовать это направление, просто не было времени. Сейчас оно появилось, и я попробовала.

Тренер по стрип-пластике сказала, что получилось неплохо и можно выложить. Вроде бы всем понравилось, но я делала это для себя. Каждый человек как хочет, так и делает», – рассказала Трусова.

«Говорят, я самая неумелая в танцах». Трусова пробует стрип-пластику – выбрала особый стиль и получила похвалу от Тарасовой