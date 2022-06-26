Юрий Борзаковский: «Хотел бы, чтобы Щербакова и Валиева попробовали себя в легкой атлетике. У нас много видов спорта»

Олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский считает, что фигуристкам и стоит попробовать себя в легкой атлетике.

Ранее фигуристка выступила в прыжках в длину на Неделе легкой атлетики в Москве.

«Инициативу Трусовой поддерживаю полностью. Это способствует популяризации легкой атлетики. Такой известный спортсмен из мира фигурного катания пришел в другой вид спорта.

Хотел бы, чтобы Щербакова и Валиева попробовали себя в легкой атлетике? Конечно. У нас много видов спорта. Даже у меня коллаборация с футболом, играю в медийной команде. Вчера смотрел «Динамо» – «Амкал», Овечкин забил гол, прекрасно», – рассказал Борзаковский.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели