Серебряному призеру Олимпиады-2022 Александре Трусовой исполнилось 18 лет

Сегодня российская фигуристка празднует день рождения, ей исполняется 18 лет.

Трусова – серебряный призер Олимпийских игр-2022, на ее счету также бронзовая медаль чемпионата мира-2021 и две бронзы чемпионатов Европы. Она дважды побеждала на юниорском чемпионате мира.

Трусова – первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях четверные лутц, тулуп и флип, и вторая, прыгнувшая четверной сальхов. На тренировках Трусова исполняла также тройной аксель и четверной риттбергер.

С 2016 по 2020 тренировалась в группе , затем провела один сезон в академии , а в мае 2021-го вернулась в «Хрустальный».

Трусова мечтает о пятерном прыжке, но реально ли это? И можно ли выиграть за счет такой сложности?

«Я не брошу на полпути». Новый номер Трусовой – исповедь после срыва на Олимпиаде