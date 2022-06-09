Лайшев о решениях ISU: «Нужно делать альтернативный чемпионат и сохранять правила, по которым фигурное катание развивалось семимильными шагами»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил решение ISU о сокращении количества компонентов в фигурном катании с пяти до трех.

«Надо как-то побеждать, а они не могут. На практике мы им доказываем не одно десятилетие, что самое лучшее качество фигурного катания у нашей страны.

Наши одиночницы три Олимпиады подряд выигрывают золотые медали. Они не могут нас обыграть, и этим все продиктовано. Это слабые и трусливые люди, которые борются с нами такими способами.

Нужно делать альтернативный чемпионат и сохранять те правила, по которым фигурное катание развивалось семимильными шагами. 25 стран минимум мы могли бы добавить.

Как, например, прошла художественная гимнастика «Кубок сильнейших». Ведь на самом деле, столько лет лидируя в художественной гимнастике мы имеем право назвать это «Кубком сильнейших»», – сказал Лайшев.

ISU сократил количество компонентов в фигурном катании с пяти до трех