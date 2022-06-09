Татьяна Тарасова: «Томах Бах – лицемер. Из-за таких, как он, МОК деградирует из года в год. Бах и его подельники плевать хотели на принципы олимпизма»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала главу МОК Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что отстранение россиян от международных соревнований важно для безопасности самих спортсменов.

«Томах Бах – лицемер. Из-за таких, как он, МОК деградирует из года в год. Бах и его подельники плевать хотели на принципы олимпизма и справедливости.

Им лишь бы плясать под одну дудочку. Все, не хочу больше обсуждать этих бестолковых дядечек», – сказала Тарасова.

Томас Бах: «В ряде стран была агрессия против российских и белорусских спортсменов. Мы не могли гарантировать их безопасность на международных стартах»

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