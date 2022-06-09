Татьяна Тарасова: «Томах Бах – лицемер. Из-за таких, как он, МОК деградирует из года в год. Бах и его подельники плевать хотели на принципы олимпизма»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала главу МОК Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что отстранение россиян от международных соревнований важно для безопасности самих спортсменов.

«Томах Бах – лицемер. Из-за таких, как он, МОК деградирует из года в год. Бах и его подельники плевать хотели на принципы олимпизма и справедливости.

Им лишь бы плясать под одну дудочку. Все, не хочу больше обсуждать этих бестолковых дядечек», – сказала Тарасова.

Томас Бах: «В ряде стран была агрессия против российских и белорусских спортсменов. Мы не могли гарантировать их безопасность на международных стартах»