«Матч ТВ» приводит список стран, которые проголосовали против поднятия возрастного ценза в фигурном катании на конгрессе Международного союза конькобежцев ( ).

Против поднятия возраста выступили Армения, Беларусь, Кипр, Грузия, Греция, Израиль, Казахстан, Россия (дважды – как Федерация фигурного катания России и как Союз конькобежцев России), Таиланд и Узбекистан.

По итогам голосования подавляющим большинством голосов (свыше 100) было принято решение о поднятии возрастного ценза.

Возрастной порог будут увеличивать постепенно – в следующем сезоне возраст останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.

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