Максим Траньков: «Я бы вряд ли поменял спортивное гражданство. В 18 лет было предложение выступать за США, но я отказался»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал об отказе выступать за сборную США и о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

«Такой поддержки, как в российском спорте, больше нигде нет. Уезжали не от хорошей жизни. Уезжали потому, что в сборную не могли попасть. Выбор каждого, я не могу судить. Если кто-то – поедет пожалуйста. Просто довольно сложно будет. Надо отбыть карантин, год-два. А допустим, за это время обратно вернут россиян. И что, ни туда и ни сюда?

Сложный момент. Опять же, где тренироваться, с кем работать, финансирование. Если человек будет покидать сборную, вряд ли федерация, наши спортивные функционеры лояльно отнесутся к тому, что он будет тренироваться в наших школах.

Конечно, каких-то спортсменов я понимаю. Они не попадают в сборную, идут выступать за свою историческую родину или своих родителей. Почему нет. Но я бы вряд ли поменял спортивное гражданство, у меня был эпизод, когда я не стал так делать. Давно, в 18 лет, было предложение выступать за США, но я отказался», – сказал Траньков.