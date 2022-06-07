Алексей Ягудин: «Я никогда не поддерживал идею поднятия возрастного ценза. По моему мнению, это стопор для дальнейшего развития спорта»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал решение ISU повысить возрастной ценз в фигурном катании.

«Во-первых, я никогда, как вы помните по предыдущим интервью, не поддерживал идею поднятия возрастного ценза, так как, по моему мнению, это стопор, возводимый барьер для дальнейшего развития спорта. Он, безусловно, будет развиваться, но это тормозит развитие.

Как это скажется? Да никак не скажется, потому что у нас, как говорят в футболе, длинная скамейка запасных. Эту фразу можно применить и к фигурному катанию. У нас неважно, какие сейчас изменения происходят во время конгресса. Как сказал правильно Лакерник (вице-президент ISU), надо просто принять и прижиться с этими правилами.

Я считаю, что никаких сложностей у наших спортсменов не будет. Мы хороши в любом возрастном цензе. Единственное, что меня больше волнует, как скоро нашим фигуристам разрешат выступать на международной арене. Это вопрос номер один» – заявил Ягудин.

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!