Анастасия Скопцова: «Я бы проголосовала за поднятие возрастного ценза. Мне кажется, фигуристки будут подходить более здоровыми к взрослому спорту»

Российская фигуристка , выступавшая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, поделилась мнением о возможном повышении возрастного ценза.

«Я бы, наверное, проголосовала за поднятие ценза – сто процентов, потому что здесь вопрос в здоровье девочек, которые в юном возрасте уже вынуждены прыгать многооборотные прыжки. Это очень сильно влияет на суставы и неокрепший организм, часто подверженный диетам при недостатке витаминов, минералов и т. д. Это очень тяжело переносится, и потом, в более позднем возрасте, возникают серьезные проблемы со здоровьем.

Мне кажется, ценз поможет сгладить ситуацию. Мне кажется, вырастет количество фигуристок, потому что они будут подходить более здоровыми к взрослому спорту, у них не будет вот этих форсированных подготовок. Я думаю, намного большее количество спортсменок мы увидим на мировой арене», – сказала Скопцова.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так