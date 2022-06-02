Семененко о падении на шоу Плющенко: «Наверное, его можно было избежать при привычных размерах площадки. Но винить никого не стоит»

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о причинах падения на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

В апреле Семененко ударился головой об лед после неудачного прыжка и получил сотрясение мозга.

– Много было описано возможных причин падения, поэтому отвечу на этот вопрос сам, чтобы больше к этой теме не возвращаться. Произошло следующее: почти всегда на ледовой площадке есть две синие и одна красная линия – разметка. После синих линий всегда есть участок, где чаще всего исполняются сложные элементы, а в тот раз этого участка не было.

При заходе на прыжок, когда я проезжал красную линию, понял, что места для тулупа не хватает, и прыжок придется на сидящих зрителей. Ну, и принял решение закруглить дугу на тулуп, из-за этого изменился наклон, а из-за наклона, собственно, такое падение.

– Не мешали ли свет и звук?

– Во всех шоу, где участвовал, я всегда прыгал четверные прыжки, а особые условия учитывал. Тогда эти факторы не приводили к падению.

– Несчастный случай, выходит?

– Да, наверное, ведь никто плохое не планирует. Можно ли было избежать его при привычных размерах площадки – да, наверное, можно. Но я также понимаю, что лед не уменьшали специально для того, чтобы я упал. Винить никого не стоит, – сказал Семененко.

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