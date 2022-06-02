Семененко после травмы на шоу Плющенко: «Уголовное дело было закрыто сразу, как только меня выписали из больницы, – я написал об отсутствии претензий»

Российский фигурист Евгений Семененко сообщил о прекращении уголовного дела, возбужденного после его падения на ледовом шоу Евгения Плющенко.

«Уголовное дело, заведенное по поводу полученной травмы, было закрыто сразу, как только меня выписали из больницы – я написал заявление об отсутствии претензий.

Да, кстати, это моя позиция, мое решение, здесь нет никакой финансовой заинтересованности, и помощь от организаторов шоу была предложена, но я отказался.

Все обошлось – как сказали нейрохирурги, «в рубашке родился», и этот неприятный случай надо забыть», – сказал Семененко.

В апреле фигурист участвовал в шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге и в ходе выступления несколько раз ударился головой об лед. Ему диагностировали сотрясение мозга.

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