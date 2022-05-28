Хореограф Федорченко: «Санкции сильно сказались на всех, кто близок к блогерству. Многие уезжают за границу. Я уезжать не хочу»

Хореограф Артем Федорченко рассказал, кому из фигуристов ставил программы, а также поделился мнением о том, как санкции повлияли на российских блогеров.

– В соцсетях писали, что ты ставил программы в «Хрустальном». Поясни – кому?

– Сейчас я в «Хрустальном» никому не ставлю, и работал я с ребятами, которые не у Этери Георгиевны. Не знаю, кто пустил эти слухи. Меня звали продолжать дальше, но пока нет времени.

Есть предложения поинтереснее, скажем так, поближе к дому. В Москве это важный фактор – куда легче ездить. Тоже постановки, классы по хореографии.

– И звала не Тутберидзе?

– Нет, она не звала. Хотя ставлю я всем, от первого юношеского разряда до мастеров спорта. В прошлом году Веронике Яметовой ставил, например.

– Сказывается ситуация вокруг экономически на рынке фигурного катания, подкаток?

– На рынке нет, все так же есть спрос, он не просел. В плане соцсетей – сильно, да.

– Расскажи.

– Ситуация сказалась на мне, да и на всех людях, которые близки к блогерству. Я, к примеру, три месяца ничего не выкладываю в тикток вообще.

Можно было обходить все эти блокировки, конечно, но менеджеры TikTok не советовали. Говорили, вы можете попробовать, но не гарантируем, что не будет санкций. Могли заблокировать аккаунт.

– И это при том, что TikTok – китайская соцсеть, интересно. И что делать?

– Многие уезжают за границу. Много знакомых уже уехали, кто в Казахстан, кто в другие страны. И оттуда они уже могут постить контент.

– Ты не думал над таким вариантом?

– Я не хочу уезжать. Дождусь спокойно, когда ситуация уляжется. Уверен, что возможность публиковаться снова появится, просто позже. Менеджеры TikTok все говорят, что нужно ждать. Сколько ждать, конечно, никто не знает, но я хочу честно дождаться, не обходить ничего.

У меня есть другие соцсети, иногда публикую что-то там. Редко, конечно, так как много работы, постановочный сезон идет.

Конечно, видео не набирают таких просмотров, как раньше. Но я надеюсь, что люди, которые следили за мной, интересовались, продолжат делать это и дальше. Ради них я все и делаю, – сказал Федорченко.

19-летний хореограф, которого приметила команда Тутберидзе: 1,5 млн подписчиков в тиктоке и танец с Щербаковой