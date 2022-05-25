Сергей Добрин: «У Тутберидзе нет универсальной методики, приносящей победы. Хотя она произвела настоящую революцию в фигурном катании»

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Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин заявил, что у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе нет универсальной методики.

«Выскажу, возможно, крамольную мысль: у Тутберидзе просто нет универсальной методики, приносящей победы. Хотя она произвела настоящую революцию в фигурном катании.

Показала, что необязательно делать шаги после прыжков, как рекомендуют учебники. Обратите внимание, что у нее все фигуристы заходят на элементы по-разному, так, как им удобно. Ни один не повторяется», – сказал Добрин.

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