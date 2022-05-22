Врач ЦСКА о деле Валиевой: «Нет данных о позитивном влиянии триметазидина на работоспособность, а неблагоприятные явления – частые»

Бывший врач сборной России по футболу, глава медштаба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что вместе с коллегами сделал обзор на триметазидин – вещество, обнаруженное в допинг-пробе фигуристки .

Валиева сдала положительную пробу в декабре 2021 года. На Олимпиаде-2022 в Пекине фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования.

– В Pubmed (поисковик в спортивной медицине) мы на английском языке сделали запрос по ключевым словам. В итоге было обнаружено 1164 статьи на интересующую нас тему. Это за все время.

По итогам скрининга которых выяснилось, что ни одного исследования с участием спортсменов не проводилось. Было четыре с участием здоровых добровольцев (опубликованных в 1985, 1993, 2017 и 2019 годах), где изучался эффект триметазидина на организм.

– И какой вывод?

– Нет данных о позитивном влиянии ТМЗ на работоспособность, восстановление и другие аспекты здоровья у общей популяции, а количество неблагоприятных явлений, развивающихся при его применении, можно охарактеризовать как относительно частое.

– Проще говоря, практической пользы для спортсмена нет?

– Именно. Проведенный поиск также позволил выявить чрезвычайно низкую распространенность его применения (0,1%-0,23% - и в основном в циклических видах) даже в период, когда он не был в запрещенном списке, а также относительно частое развитие неблагоприятных явлений, включая паркинсонизм, тремор и нарушения вестибулярного аппарата.

Плюс имеются сведения о возможной контаминации этой субстанцией биологически активных добавок и поливитаминных препаратов, которые были причиной неблагоприятных результатов допинг-проб.

– Загрязненные продукты?

– Да. В 2016 году во внесоревновательной пробе американской пловчихи Мэдисон Кокс был обнаружен триметазидин.

Спортсменка заявила, что она никогда не слышала об этом веществе, а комиссия по слушаниям Международной федерации водных видов спорта (FINA) признала Кокс «честной, очень трудолюбивой и заслуживающей доверия спортсменкой, которая не является «мошенницей».

Сравните, к слову, с реакцией ISU на «дело Валиевой».

– Чем закончилась история с Кокс?

– Сократили дисквалификацию с четырех до двух лет. FINA оставила санкцию в силе, потому что Кокс не смогла убедительно указать «вероятный источник» содержания субстанции.

В свое оправдание спортсменка сначала говорила, что она могла попасть в организм вместе с водопроводной водой, но эту версию не удалось подтвердить.

Затем американка смогла доказать, что ТМЗ содержался в витаминно-минеральном комплексе, который она принимала, и CAS сократил двухлетнюю дисквалификацию до шести месяцев.

– Ух ты.

– Но для решения таких вопросов нужны исследования. В доказательной медицине необходимы неоспоримые факты, на дурачка ничего не прокатит.

И меня беспокоит, что по защите Камилы в этом плане практически ничего не делается. Мы с коллегами просто из спортивного интереса решили провести схематический обзор по триметазидину, потратили на это месяц. Но разве так это должно работать?

Больше того, работа отправлена в предпринт. Все желающие уже могут изучать. В мире читают, а реакция в России – нули.

Хотя, учитывая важность и сложность дела, можно было предположить, что на исследования такого рода и возможные контаминации этой субстанции будут брошены большие силы. Это же все варианты линии защиты, – сказал Безуглов.

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?