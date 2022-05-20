Елена Вайцеховская: «Савченко – не тренер, при всем к ней уважении. Знание собственного организма не означает способности профессионально готовить к результату других»

Журналист Елена Вайцеховская отреагировала на новость о том, что олимпийская чемпионка в парном катании стала главным тренером сборной Нидерландов.

«Приглашение в Нидерланды главным тренером по фигурному катанию Алены Савченко – брат-близнец приглашения в Китай для работы в биатлоне Уле Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой. Стилистика одна и та же: сотрудничество рассчитано минимум до Олимпиады, в стране рассчитывают, что за это время удастся качественно повысить…

Нидерланды – не фигурнокатательная страна, точно так же как Китай – не биатлонный. Алена (как и Уле Эйнар с супругой) – не тренер, при всем к ней уважении. Доскональное знание собственного организма совершенно не означает способности профессионально готовить к результату других, будь то дети или взрослые.

На мой взгляд, идеальный формат для атлетов уровня Савченко, Бьорндалена или Домрачевой – система семинаров: вот вам уникальный собственный опыт, воспринимайте, берите за ориентир. Парадокс здесь только в том, что ни один уникальный опыт не может быть поставлен на поток. Ну и тренерская работа – это другое все-таки...

Бьорндалену, кстати, было проще, как мне кажется. В циклических видах спорта прирост результата возможен уже за счет очень четкой организации и дисциплины тренировочного процесса. Уле – образец дисциплины и самопожертвования к тому же. Но даже при его уникальных качествах из щедро оплаченного китайского эксперимента вышел пшик», – написала Вайцеховская.