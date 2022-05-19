Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о назначении олимпийской чемпионки Алены Савченко главным тренером сборной Нидерландов по фигурному катанию.

«Впервые слышу о такой сборной! Думаю, ей положили хорошую зарплату. Почему нет? Бьорндален прекрасно тренирует сборную Китая – норвежца там озолачивают. Думаю, в наше нелегкое время есть шикарный выбор. Может, скоро мы услышим о голландских фигуристах.

Мы не знаем, какой тренер из Савченко. Могу сказать по своему опыту, что тренер и фигурист – абсолютно две разные профессии. Поэтому надо будет смотреть, как у нее будет получаться. Не факт, что она станет великим тренером. Это не так просто», – сказал Жулин.

Алена Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов