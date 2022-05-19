Цыбульский о сотрудничестве с Домрачевой: «Знаю, что Дарья закончила работу с Китаем. В биатлоне период отпусков, поэтому сейчас никаких контактов»

Глава Белорусской федерации биатлона (БФБ) Андриан Цыбульский ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Дарьей Домрачевой.

Домрачева – четырехкратная олимпийская чемпионка. С 2019 года она тренировала сборную Китая.

«Знаю, что Дарья закончила работу с Китаем. Сейчас она восстанавливает силы. Есть в биатлоне период отпусков, поэтому сейчас никаких контактов», – сказал Цыбульский.

Ранее БФБ подписала соглашение с Союзом биатлонистов России (СБР). В следующем сезоне страны проведут совместный Кубок Содружества.