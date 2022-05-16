Федерация зимних видов спорта Каталонии призвала НОК Испании исключить Арагон из заявки на Олимпиаду-2030

Федерация зимних видов спорта Каталонии призвала НОК Испании исключить Арагон из заявки на проведение зимней Олимпиады 2030 года.

Арагон и Каталония являются автономными сообществами Испании. На данный момент они не могут согласовать совместную заявку из-за противоречий.

В частности, президент Арагона Хавьер Ламбан ранее назвал несправедливым распределение соревнований между двумя регионами.

Изначально предполагалось, что Каталония примет соревнования по хоккею, горнолыжному спорту, сноуборду, фристайлу и ски-альпинизму. Арагон в свою очередь – фигурное катание, биатлон, керлинг, конькобежный спорт и шорт-трек.

Ранее о желании провести Олимпийские игры-2030 заявили Солт-Лейк-Сити, Саппоро и Ванкувер.