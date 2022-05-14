«Любимая программа – «Фрида», элемент – четверной лутц, город мечты – Токио, главный наставник в жизни – мама». Трусова ответила на вопросы блиц-интервью

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова ответила на вопросы блиц-интервью.

– Москва или Рязань?

– Москва. Здесь больше возможностей. Рязань люблю как город, я там много времени жила и, конечно, я туда езжу, вспоминаю, но жить мне нравится в Москве.

– Любимый элемент в фигурном катании?

– Четверной лутц. Любой лутц.

– Короткая или произвольная программа?

– Сложный вопрос. Короткая, потому что она короткая, произвольная, потому что там можно много сделать.

– Самая важная медаль для тебя?

– Все-таки первый юниорский чемпионат мира. Я не знала, как пройдет сезон, что будет, это был мой первый юниорский международный сезон. И я, конечно, была очень удивлена, что я все международные соревнования выиграла. Я была в восторге от этого сезона.

– Любимая программа?

– «Фрида», мне очень нравится ее катать.

– Город мечты?

– Токио, наверное. Мне очень нравится в Японии.

– Твой главный наставник в жизни?

– Мама.

– Шоу или соревнования?

– На соревнованиях мне сложнее выступать, поэтому если говорить о том, где комфортнее, то это шоу. Но они не дают результат, на шоу ты выступаешь для себя, для зрителей, даришь положительные эмоции всем. А соревнования – это для результата, – сказала Трусова.