«Любимая программа – «Фрида», элемент – четверной лутц, город мечты – Токио, главный наставник в жизни – мама». Трусова ответила на вопросы блиц-интервью

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова ответила на вопросы блиц-интервью.
– Москва или Рязань?
– Москва. Здесь больше возможностей. Рязань люблю как город, я там много времени жила и, конечно, я туда езжу, вспоминаю, но жить мне нравится в Москве.
– Любимый элемент в фигурном катании?
– Четверной лутц. Любой лутц.
– Короткая или произвольная программа?
– Сложный вопрос. Короткая, потому что она короткая, произвольная, потому что там можно много сделать.
– Самая важная медаль для тебя?
– Все-таки первый юниорский чемпионат мира. Я не знала, как пройдет сезон, что будет, это был мой первый юниорский международный сезон. И я, конечно, была очень удивлена, что я все международные соревнования выиграла. Я была в восторге от этого сезона.
– Любимая программа?
– «Фрида», мне очень нравится ее катать.
– Город мечты?
– Токио, наверное. Мне очень нравится в Японии.
– Твой главный наставник в жизни?
– Мама.
– Шоу или соревнования?
– На соревнованиях мне сложнее выступать, поэтому если говорить о том, где комфортнее, то это шоу. Но они не дают результат, на шоу ты выступаешь для себя, для зрителей, даришь положительные эмоции всем. А соревнования – это для результата, – сказала Трусова.