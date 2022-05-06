12-летняя российская фигуристка Мария Гордеева рассказала о том, что из-за спорта у нее нет времени ходить в школу.

— Как у тебя было на первых тренировках? Обычно есть только две версии: встала на лед и сразу покатилась или упала, заплакала, ничего не нравилось и все такое.

— Второе. Я спала на льду. У нас у Ирины Евгеньевны Нифонтовой утренние тренировки начинались в 7. На старом катке тут, в ЦСКА. А мне ехать даже без пробок минут 25 надо.

— Во сколько же ты вставала?

— Ну, тогда, конечно, никакой разминки не было. Это сейчас нужно прийти за 45 минут до льда, размяться, все понять, позаниматься со скакалкой, а дальше — тройные аксели, четверные тулупы, все на свете. Тогда можно было приехать за 10 минут до начала — в 6:20, 6:15.

— Итак, давай зафиксируем. Чтобы быть на месте к семи утра, нужно выйти из дома где-то в районе 6, так?

— Ага. Но я помню, что не завтракала никогда. Мне мама что-нибудь брала с собой, и я ела сразу после льда. Мы вставали в 5:30, через час уже были на месте.

— Мама не шокировалась, что приходится так рано вставать?

— Шокировалась. И ее это очень сильно бесило.

— А тебя?

— Меня, кстати, не особо. Я очень быстро засыпала — могла уснуть в 9 вечера и спать свои заслуженные 8-9 часов. Вообще, я и днем спала, и ночью. Много спала, в общем. Еще и в детский садик успевала ходить. Но сейчас в школу не хожу совсем.

— Ты на домашнем обучении?

— Ну, как бы да. Недавно зашла в электронный дневник, там можно посчитать все свои походы в школу. С сентября по апрель их оказалось шесть штук. Сейчас, правда, надо будет пойти еще — написать диагностическую работу по математике. Без нее никак.

Первые четыре года в начальной школе у меня была очень хорошая учительница, но ей настолько не нравилось, что я ухожу с уроков… Третий-четвертый класс я ходила максимум на один урок в день, но его я тем не менее не пропускала. А ее нервировало, что я ухожу с остальных четырех. Теперь же ходить совсем не получается.

Программу школьную, конечно, не забрасываю — занимаюсь с репетиторами. Плюс испанский учу дополнительно. Нам сказали в пятом классе выбирать второй язык в дополнение к английскому. Дали на выбор немецкий, испанский, французский и китайский.

— И даже китайский?

— Да, но он какой-то слишком сложный. Я вбила в «гугл», сколько там иероглифов — 50 тысяч. Это слишком. Французский мне как-то не очень нравится по звучанию, как и немецкий. В итоге я послушала, как звучит речь на каждом из языков на выбор, и остановилась на испанском.

Папа у меня учил немецкий, а мама и брат — французский, и мама очень долго уговаривала за него взяться. Говорила, мол, попробуй, он же такой красивый! А брат сказал, что он скучный. Я послушала брата — и вот два года учу испанский, – сказала Гордеева.