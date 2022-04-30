Татьяна Тарасова: «Сейчас от МОК можно ожидать все что угодно. Могут девиз поменять на «Быстрее, выше, сильнее – без России»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Не знаю, что будет с Олимпиадой-2024. Могут и не допустить нас до следующих Игр.

А могут вообще девиз поменять на такой: «Быстрее, выше, сильнее – без России». Сейчас ситуация такая, что от МОК можно ожидать все что угодно», – сказала Тарасова.

Тарасова о возможном отстранении сборной России от Олимпиады-2024: «Если исходить из ситуации, которая складывается в последние два месяца, вероятность существует»

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