Татьяна Тарасова: «Сейчас от МОК можно ожидать все что угодно. Могут девиз поменять на «Быстрее, выше, сильнее – без России»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась о возможном недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в .

«Не знаю, что будет с Олимпиадой-2024. Могут и не допустить нас до следующих Игр.

А могут вообще девиз поменять на такой: «Быстрее, выше, сильнее – без России». Сейчас ситуация такая, что от можно ожидать все что угодно», – сказала Тарасова.

Тарасова о возможном отстранении сборной России от Олимпиады-2024: «Если исходить из ситуации, которая складывается в последние два месяца, вероятность существует»