Анна Щербакова: «Сегодня буду показывать «Мастера и Маргариту» – немного сокращенную версию олимпийской программы»

Олимпийская чемпионка рассказала, с какой программой выступит на шоу в честь заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Сегодня буду показывать «Мастера и Маргариту» – немного сокращенную версию моей олимпийской программы. Не устала ли катать столько шоу? Нет, это приятная часть.

Волнительно ли будет выступать на таком мероприятии? У меня всегда присутствует волнение перед выходом на лед, на шоу тоже, но мне кажется, с каждым выступлением ты привыкаешь все больше, тем более когда они так часто идут. Надеюсь, спокойнее будет сегодня», – сказала Щербакова.

Также Щербакова рассказала о том, как познакомилась с Тарасовой.

«Татьяна Анатольевна была у нас на шоу 13-го числа, сидела как раз ровно по центру, поэтому я в течение проката на нее смотрела, так что, думаю, какой-то личный опыт уже у нас есть. Удалось ли лично с ней пообщаться? В этот раз нет, но, когда я чуть помладше была, были моменты, когда могли лично пообщаться. Она давала советы, напутствия. Какие советы? Я не буду рассказывать.

Мне кажется, когда я самый первый раз ее увидела, это было Первенство России среди юниоров, один из самых неудачных моих стартов. Тогда я ее просто увидела, но она, думаю, меня вообще не знала еще.

А на следующий год, когда я вышла в юниоры, тогда мы первый раз встретились и поговорили. Это было после шоу у Ильи Авербуха, как раз. Я думаю, что там мы лично познакомились», – цитирует Щербакову «Чемпионат».

Сегодня в Москве пройдет шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой: там выступят Валиева, Щербакова, Загитова и Медведева