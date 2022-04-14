Медведева представит на шоу в честь юбилея Тарасовой новую программу под оперное исполнение Хиблы Герзмавы

Двукратная чемпионка мира рассказала о программе, которую представит на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой в Москве.

– Выступление будет такое же, как в Санкт-Петербурге или вы что-то измените?

– Номер будет абсолютно новый, под прекрасную оперную музыку Хиблы (Герзмавы). С нетерпением ждем следующего выступления, я в предвкушении, что под живое оперное исполнение получится очень красиво.

Платье будет такое же, красное.

– А в чем особенность выступления под живую музыку?

– Любое выступление – это магия, но когда живое исполнение музыки звучит на льду, это, конечно, абсолютно другая обстановка. Ощущение, как будто воздух сгущается, зрители замирают, как будто бы дышать перестают.

И в эти 4-5 минут абсолютно другая атмосфера царит, нежели под просто фонограмму, – сказала Медведева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

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