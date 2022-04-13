Ставиский о приостановке «Ледникового периода»: «Это решение, наверное, Первого канала. Люди, которые работали на проекте, не имеют к этому отношения»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик шоу «Ледниковый период» рассказал о причинах приостановки проекта.

«Это у нас уже бывало. Это решение, наверное, Первого канала. Мы – люди, которые работали на проекте, – не имеем к этому никакого отношения.

Были перерывы и не по одному году. Конечно, нам хочется, чтобы проект был. Это и интересно, это и работа. Но нет так нет.

Буду ли я скучать по проекту? Мы по нему всегда скучаем, несмотря на то, что он тяжелый и трудный.

Что больше всего запомнилось в ? Знакомства с большим количеством известных людей. У нас участвовали актеры, музыканты. Это всегда очень интересно. Это и нас развивает. Это самое интересное.

Нет никаких ограничений в творчестве. Можно придумать интересный номер с реквизитом, рассказать историю, сделать интересные элементы, которые могут непрофессионалы выполнить. Все очень сложно, но очень интересно», — сказал Ставиский.