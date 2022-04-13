14-летняя фигуристка Дмитриева ушла из группы Мишина к Розанову

Российская фигуристка Мария Дмитриева сообщила о переходе в группу Сергея Розанова.

«В этом посте я хочу выразить благодарность Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевной Мишиным, которые за год работы научили меня многому, и я ценю все моменты, проведенные в этой группе, но по некоторым обстоятельствам наше сотрудничество прекращено.

От всего сердца благодарю вас! Также хочу сказать большое спасибо за поддержку директору школы «Звездный лед» А. И. Корчагиной.

P.s. Теперь я тренируюсь под руководством Сергея Александровича Розанова», – написала Дмитриева в соцсетях.

В прошедшем сезоне 14-летняя фигуристка занимала седьмое место на этапе юниорского Кубка России в Йошкар-Оле.

Ученица Мишина Мария Дмитриева исполнила тройной аксель на первенстве Санкт-Петербурга

Алексей Мишин: «У Дмитриевой очень эмоциональная манера катания, которая просто не может не нравиться»