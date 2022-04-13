Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева ответила на вопросы о своем характере.

– Если говорить о тебе не как о спортсмене, а как о человеке: какая ты?

– Жизнерадостная, любознательная, целеустремленная, ответственная, веселая. В жизни я подросток – этим все сказано. Могу быть дерзкой, несносной, упрямой, неуверенной в себе. Но я понимаю, что это трудности роста, и стараюсь с этим справляться.

На самом деле я общительная, веселая, активная и, конечно, романтичная девушка. На льду тренеры видят меня в лирических образах. Наверное, они мне удаются. Но очень хочется быть в программах разной: хулиганкой, смешной, дерзкой, смелой.

– Как ты относишься к своей популярности? Не мешает в жизни?

– Успех не влияет на то, как я сама воспринимаю и вижу себя. Я стараюсь оставаться скромной и вежливой, но и стала смелее высказывать свое мнение. Пока что популярность не мешает в повседневной жизни, наоборот, помогает пережить непростые времена.

– Чему тебя научили твои неудачи, ошибки, поражения?

– Стараюсь относиться к ним философски. Здорово, конечно, все время побеждать, и каждый спортсмен стремится к этому. А неудачи заставляют остановиться, задуматься и понять, чего тебе не хватило для победы, чтобы затем начать работать над проблемами, – сказала Валиева.

Камила Валиева: «Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни»