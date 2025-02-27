Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
В текущем сезоне Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли второе место.
Международный союз конькобежцев (ISU) ранее объявил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.
«Учитывая, что это Олимпиада в Италии, без русского судьи… Возможно, гениальность постановки и форма ребят (Степановой и Букина – Спортс’’), а также то, как они прокатаются, в любом случае будут оценены чуть ниже, чем есть на самом деле. И мы должны быть к этому готовы.
И так состав офигеть какой, да, ребята выносили всех в одну калитку раньше, но в нынешних условиях, когда такая, извините, монреальская мафия, все по-другому… У этой группы очень сильная пара и постановки, все сходится, все работает на результат. А без русского судьи нам будет сложно», – сказала Худайбердиева в подкасте «Ход коньком».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий