Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»

Худайбердиева оценила шансы Степановой и Букина на Олимпиаде-2026.

В текущем сезоне Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли второе место.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее объявил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.

«Учитывая, что это Олимпиада в Италии, без русского судьи… Возможно, гениальность постановки и форма ребят (Степановой и Букина – Спортс’’), а также то, как они прокатаются, в любом случае будут оценены чуть ниже, чем есть на самом деле. И мы должны быть к этому готовы.

И так состав офигеть какой, да, ребята выносили всех в одну калитку раньше, но в нынешних условиях, когда такая, извините, монреальская мафия, все по-другому… У этой группы очень сильная пара и постановки, все сходится, все работает на результат. А без русского судьи нам будет сложно», – сказала Худайбердиева в подкасте «Ход коньком».