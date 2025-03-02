Светлана Журова: «Я все еще надеюсь, что у WADA взыграет совесть и они допустят Валиеву до выступлений раньше»

Светлана Журова считает, что возвращение Камилы Валиевой стало бы уникальным.

На данный момент фигуристка Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, которая завершится в декабре 2025-го.

«Я все еще надеюсь, что у WADA (Всемирного антидопингового агентства) взыграет совесть и они допустят Камилу до выступлений раньше. Срок ее дисквалификации заканчивается перед Олимпиадой, но там уже есть список, куда не включают людей с допинговыми историями.

Все может быть. Может измениться ситуация после мирного соглашения, гипотетически допускаю это. Камиле желаю, чтобы у нее все получилось. Это будет уникальный случай, если так оно и будет, потому что после пропуска соревновательной деятельности в течении четырех лет возвращаться тяжело, пусть она и каталась в шоу.

Если удастся, это будет интересный случай в истории фигурного катания, желаю Камиле, чтобы так и случилось», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .