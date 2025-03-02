Гербольдт о скандале с агентом Валиевой и журналисткой: «Дико выглядит ситуация, при которой человека выгоняют, даже если тема вопроса больная и не самая приятная»
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся паблик-ток с участием фигуристки. В ходе мероприятия агент Валиевой Иван Кудрявцев выгнал журналистку, задавшую вопрос про возврат медалей.
– Как относитесь к такому поведению менеджера Валиевой, кто из них прав и неправ?
– Не могу сказать, кто прав или неправ. Для меня дико выглядит ситуация, при которой человека выгоняют с мероприятия, даже если тема вопроса больная и не самая приятная. Я бы из‑за такого вопроса не стала выгонять человека.
– Бьет по престижу фигурного катания?
– Сложно сказать однозначно. Всегда нужно оставаться людьми в любой ситуации, и на любой вопрос можно просто не отвечать.
– Менеджеру стоит извиниться?
– Все зависит от людей, – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Гербольдт.
На данный момент Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, которая отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Ее спортивные результаты за этот период были аннулированы.
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей. Вот детали изнутри
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