Гербольдт о скандале с агентом Валиевой и журналисткой: «Дико выглядит ситуация, при которой человека выгоняют, даже если тема вопроса больная и не самая приятная»

Катарина Гербольдт назвала дикой ситуацию с участием агента Камилы Валиевой.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся паблик-ток с участием фигуристки. В ходе мероприятия агент Валиевой Иван Кудрявцев выгнал журналистку, задавшую вопрос про возврат медалей.

– Как относитесь к такому поведению менеджера Валиевой, кто из них прав и неправ?

– Не могу сказать, кто прав или неправ. Для меня дико выглядит ситуация, при которой человека выгоняют с мероприятия, даже если тема вопроса больная и не самая приятная. Я бы из‑за такого вопроса не стала выгонять человека.

– Бьет по престижу фигурного катания?

– Сложно сказать однозначно. Всегда нужно оставаться людьми в любой ситуации, и на любой вопрос можно просто не отвечать.

– Менеджеру стоит извиниться?

– Все зависит от людей, – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Гербольдт .

На данный момент Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, которая отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Ее спортивные результаты за этот период были аннулированы.

Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей. Вот детали изнутри