Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
Светлана Ишмуратова отметила борцовский характер фигуристки Камилы Валиевой.
– Получится у Валиевой успешно вернуться в большой спорт?
– Все будет зависеть от мотивации и условий. Свой борцовский характер она показала на Олимпийских играх [2022 года], когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении антидопинговых правил. Не всякий сможет после этого выйти на лед. Камила – очень талантливая спортсменка, надеюсь, что у нее все получится, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова.
На данный момент Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, которая завершится в декабре 2025-го.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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