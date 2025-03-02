Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»

Светлана Ишмуратова отметила борцовский характер фигуристки Камилы Валиевой.

– Получится у Валиевой успешно вернуться в большой спорт?

– Все будет зависеть от мотивации и условий. Свой борцовский характер она показала на Олимпийских играх [2022 года], когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении антидопинговых правил. Не всякий сможет после этого выйти на лед. Камила – очень талантливая спортсменка, надеюсь, что у нее все получится, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова .

На данный момент Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, которая завершится в декабре 2025-го.