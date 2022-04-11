Ирина Хавронина: «Готовимся соревноваться со взрослыми ребятами. Я прямо в предвкушении»

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано подвели итоги сезона и рассказали о планах на следующий сезон.

– Предстоящий чемпионат мира среди юниоров пройдет без участия наших спортсменов. Как вы отнеслись к этому решению?

Хавронина: Философски. Мы же не можем ничего изменить, это не зависит от нас. Понятно, мы готовились, проходили программы частями, досконально, все накатывали, были готовы. Но все шло к тому, что наших не допустят, хотя до последнего не хотелось в это верить. Когда объявили об этом, я пришла в раздевалку и сказала: «Дарик, мы никуда не едем…»

Потом мы начали учить новые поддержки, элементы. Не успели даже расстроиться, потому что решили сразу начать готовиться к следующему сезону. Мы будем выступать на взрослом уровне. Надо тренироваться, не время расстраиваться по поводу юниорского сезона.

Конечно, участие в юниорском чемпионате мира давало бы нам баллы. Но что делать… Надо идти дальше и не оглядываться назад.

Чиризано: С Ирой я полностью согласен.

Хавронина: Мне хотелось перейти в сеньоры. Что в юниорах сидеть? Мне кажется, на первенстве России мы с Дариком были самыми большими среди юниорских пар.

Чиризано: В предыдущем сезоне мы, наверное, еще не были готовы переходить, а после этого самое время.

Хавронина: Мы настраиваемся, готовимся выступать, соревноваться со взрослыми ребятами. Это очень интересно. Новое что-то. Я прямо в предвкушении.

– Планы на следующий сезон?

Хавронина: Набрать оптимальную форму, показать свой максимум, раскрыться, заявить о себе на взрослом уровне, быть конкурентоспособными. Попасть в сборную. Это важно. Быть лучшей версией себя. Всегда.