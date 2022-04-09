Александра Трусова: «Мне надо всегда что-то новое учить, ставить новые цели – так интереснее жить и тренироваться»

Серебряный призер Пекина-2022 по фигурному катанию Александра Трусова ответила на вопросы о характере, семье и болельщиках в эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале».

О мотивации

«Мне надо всегда что-то новое учить, ставить новые цели – мне так интереснее жить, интереснее тренироваться».

О характере

«Что-то, наверное, можно воспитать, но думаю, что если не родиться с определенным характером, то уже ничего не изменить».

О семье

«Всегда я шла к цели, радовалась успеху, и всегда у меня были призы от родителей. Выполнила новый элемент – покупали, что я хотела, просила. Они говорили: вот это выучишь, мы купим. И за каждый новый элемент я получала подарки».

О болельщиках

«Раньше мне казалось, что приходило больше женщин и маленьких девочек. Сейчас некоторые стоят с трех до семи часов около ледового дворца, чтобы подарить мне цветы и сфотографироваться. Такого не было до Олимпиады, только сейчас».

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